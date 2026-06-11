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Hakkari’de yayla sezonu gecikmeli başladı

Hakkari’de küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle geleneksel yayla sezonuna gecikmeli başladı.Her yıl mayıs ayının başlarında Bala ve Bınmızit yaylalarına çıkan yetiştiriciler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle göç hazırlıklarını ertelemek zorunda kaldı.

Hakkari’de yayla sezonu gecikmeli başladı

Hakkari’de küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle geleneksel yayla sezonuna gecikmeli başladı.

Her yıl mayıs ayının başlarında Bala ve Bınmızit yaylalarına çıkan yetiştiriciler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle göç hazırlıklarını ertelemek zorunda kaldı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte sürülerini yaylalara götürmeye başlayan besiciler, ekim ayına kadar yaylalarda kalacak. Yayla yoluna çıkan yüzlerce küçükbaş hayvan, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Öte yandan, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı yayla yollarında ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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