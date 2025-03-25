HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı! Bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: "Sonuna kadar kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı! Bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: "Sonuna kadar kınıyorum"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.03.2025 10:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan protesto gösterileri, İmamoğlu tutuklandıktan sonra da devam etti. Dün Saraçhane'de toplanan bir grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret etmesi herkesin tepkisini çekti. Çirkin sözlere bir tepki de Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" derken, Dilek İmamoğlu "Asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı! Bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: "Sonuna kadar kınıyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan protesto gösterileri İmamoğlu tutuklandıktan sonra da devam etti. Protestocular her gün Saraçhane'de bir araya gelirken dün çirkin bir olay yaşandı.

ÖZEL: "KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

Bazı şüpheliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli sözler kullandı. Bu durum taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekerken, CHP lideri Özel, "Kendi anneme edilmiş sayıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Öte yandan çirkin sözlere Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu da tepki gösterdi.

eekooo

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

"TÜM KALBİMLE SONUNA KADAR KINIYORUM"

Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum" dedi.

dilek

DİLEK İMAMOĞLU: "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Dilek İmamoğlu ise, "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız. Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Bakırköy'de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!Bakırköy'de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Ehliyetsiz motosiklet sürücülerine rekor cezaEhliyetsiz motosiklet sürücülerine rekor ceza
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dilek İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

Yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü

24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.