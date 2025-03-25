Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağdı! Bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: "Sonuna kadar kınıyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan protesto gösterileri İmamoğlu tutuklandıktan sonra da devam etti. Protestocular her gün Saraçhane'de bir araya gelirken dün çirkin bir olay yaşandı.

ÖZEL: "KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

Bazı şüpheliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli sözler kullandı. Bu durum taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekerken, CHP lideri Özel, "Kendi anneme edilmiş sayıyorum" dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Öte yandan çirkin sözlere Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu da tepki gösterdi.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

"TÜM KALBİMLE SONUNA KADAR KINIYORUM"

Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Dilek İmamoğlu ise, "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız. Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.