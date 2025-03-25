Dilek İmamoğlu'nun hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki! Apar topar sildiler... Biri özür diledi, diğeri hemen yeni paylaşım yatı

19 Mart günü 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor.

GÖKÇEK, DİLEK İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer her gün Saraçhane'ye giderek eyleme katılanlara sesleniyor. Burada ortaya çıkan bir karede Dilek İmamoğlu'nun kalabalık karşısında gülümsediği görülürken, ABB eski Başkanı Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu bu fotoğraf üzerinden hedef aldı.

"BELLİ Kİ KOCANIN İÇERİYE GİRMESİNDEN ÇOK MEMNUNSUN"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Gökçek, "Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İLK PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLİP YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Gökçek tepkilerin hedefi olan paylaşımı hemen silip başka bir paylaşım daha yaptı. Gökçek diğer paylaşımda, "Ya hayret etmemek mümkün değil... Oğlu da karısı da sanki kutlama yapıyorlar" dedi.

BİRİNCİ DE DİLEK İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Öte yandan tepki çeken bir paylaşım da AK Partili Mücahit Birinci'den geldi. Birinci yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ: "BURNUMU SOKMAMAM GEREKEN BİR ALANDIR"

Birinci gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve özür diledi. Birinci, "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem" dedi.