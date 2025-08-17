HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! 'Altın varaklı avukat' Cem Duman'ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü

Lüks yaşamını sosyal medyada sere serpe sergileyen avukat Cem Duman elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. 'Altın varaklı avukat' olarak bilinen Cem Duman hakkında soruşturma dosyasında çarpıcı detaylar yer aldı. Çetenin, Duman gibi avukatlar aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ismini kullanarak ‘Her işi çözeriz’ algısı yaptıkları belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! 'Altın varaklı avukat' Cem Duman'ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü
Hazar Gönüllü

Elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütü çökertilirken avukat Cem Duman'ın şatafatlı yaşamı gündem oldu. Cem Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 diğer zanlıyla gözaltına alınmıştı.

ÇETENİN SİYASİ İMAJ ÇABASI YIKILDI

Soruşturma dosyasından Gdh'nin aktardığı detaylara göre; çete illegal faaliyetlerini meşru göstermek için siyasi ve bürokratik isimlere iş adamı imajı ile ziyaretlerde bulunup çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak kendilerine güç kalkanı oluşturmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 1

Çete üyeleri, siyasilerle çektirdikleri fotoğrafları paylaşırken "değerli büyüğümüz" şeklinde paylaşımlar yaparak siyasi isimleri çıkar ve menfaatlerine alet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 2

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi iş adamı ünvanı ile ziyaret eden çete mensupları, bu ziyaretlerde çekilen fotoğrafları da korku ve çıkar amaçlı olarak kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFIYLA İTİBAR İNŞASI

Gözaltına alınan ve 'altın varaklı avukat' olarak bilinen, çetenin avukatı Cem Duman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini odasına astığı ve çektiği videolarla Cumhurbaşkanlığına sık sık atıf yaptığı da tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 4

SOSYAL MEDYADA ŞATAFATLI PAYLAŞIMLAR

Sosyal medyadaki bir paylaşımında kendisine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hediye olarak kravat gönderildiğini söyleyen Duman şu ifadeleri kullanıyor:
"Çok değerli bir büyüğümüzden, devlet erkanımızdan, sayın Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı bir kravat hediye aldım bugün. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de ismini söyleyemeyeceğim çok değerli büyüğüme teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 5

AVUKATLIKLA GOLFÜ KARŞILAŞTIRDI: "BUGÜN EN DOĞRU VURUŞU YAPABİLDİM Mİ?"

Cem Duman, bir başka paylaşımında ise golf sporu ile avukatlık arasında bağ kurarak, "Golf sporu ile avukatlık birbirine çok benzer. Avukatlık mesleğinde de golf oyunun da bir vuruş yaparsın ya ileriye gidersin ya geriye düşersin" ifadelerini kullanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 6

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN İSMİNİ KULLANARAK "HER İŞİ ÇÖZERİZ" ALGISI

Ayrıca çetenin avukatları aracılığı ile sosyal medyada şatafatlı bir yaşam sergiledikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ismini kullanarak ‘Her işi çözeriz’ algısı yaptıkları tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! Altın varaklı avukat Cem Duman ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom CEO'su Önal: 5G'yi ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruzTürk Telekom CEO'su Önal: 5G'yi ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz
İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirttiİstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Avukat Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

50'den fazla yerde devam ediyor!

50'den fazla yerde devam ediyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.