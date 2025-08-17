Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ismini kullanarak gösteriş yapıyordu! 'Altın varaklı avukat' Cem Duman'ın "Her işi çözeriz" algısı çöktü

Elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütü çökertilirken avukat Cem Duman'ın şatafatlı yaşamı gündem oldu. Cem Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 diğer zanlıyla gözaltına alınmıştı.

ÇETENİN SİYASİ İMAJ ÇABASI YIKILDI

Soruşturma dosyasından Gdh'nin aktardığı detaylara göre; çete illegal faaliyetlerini meşru göstermek için siyasi ve bürokratik isimlere iş adamı imajı ile ziyaretlerde bulunup çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak kendilerine güç kalkanı oluşturmaya çalıştı.

Çete üyeleri, siyasilerle çektirdikleri fotoğrafları paylaşırken "değerli büyüğümüz" şeklinde paylaşımlar yaparak siyasi isimleri çıkar ve menfaatlerine alet etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi iş adamı ünvanı ile ziyaret eden çete mensupları, bu ziyaretlerde çekilen fotoğrafları da korku ve çıkar amaçlı olarak kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFIYLA İTİBAR İNŞASI

Gözaltına alınan ve 'altın varaklı avukat' olarak bilinen, çetenin avukatı Cem Duman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini odasına astığı ve çektiği videolarla Cumhurbaşkanlığına sık sık atıf yaptığı da tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA ŞATAFATLI PAYLAŞIMLAR

Sosyal medyadaki bir paylaşımında kendisine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hediye olarak kravat gönderildiğini söyleyen Duman şu ifadeleri kullanıyor:

"Çok değerli bir büyüğümüzden, devlet erkanımızdan, sayın Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı bir kravat hediye aldım bugün. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de ismini söyleyemeyeceğim çok değerli büyüğüme teşekkür ediyorum."

AVUKATLIKLA GOLFÜ KARŞILAŞTIRDI: "BUGÜN EN DOĞRU VURUŞU YAPABİLDİM Mİ?"

Cem Duman, bir başka paylaşımında ise golf sporu ile avukatlık arasında bağ kurarak, "Golf sporu ile avukatlık birbirine çok benzer. Avukatlık mesleğinde de golf oyunun da bir vuruş yaparsın ya ileriye gidersin ya geriye düşersin" ifadelerini kullanmış.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN İSMİNİ KULLANARAK "HER İŞİ ÇÖZERİZ" ALGISI

Ayrıca çetenin avukatları aracılığı ile sosyal medyada şatafatlı bir yaşam sergiledikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ismini kullanarak ‘Her işi çözeriz’ algısı yaptıkları tespit edildi.