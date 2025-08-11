Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi."