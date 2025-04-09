Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’ye hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı! Astrolog Hilal Saraç hakkında yeni karar

O dönemde yaptığı paylaşımlarla özür açıklaması yapan Saraç, 15 Mart 2025 günü paylaştığı ilk mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den özür dileyerek, "Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün yaptığı ikinci paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında daha önce yaptığı sağlık durumu tahminlerinden dolayı özür dileyen Saraç, “Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum.” demişti.

TAHLİYE EDİLDİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Astrolog Hilal Saraç tahliye kararını şu ifadelerle duyurdu;

"Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum "