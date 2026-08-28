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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelecek! Tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. Görüşmenin 1 Eylül'de olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelecek! Tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı’nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki programına ilişkin açıklama yaptı. Uşakov, Putin’in 1 Eylül’de başkent Bişkek’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Uşakov, "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz’deki durum ve genel olarak Ukrayna konusu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelecek! Tarih belli oldu 1

Uşakov ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüşeceklerini belirtti.

"9 İKİLİ GÖRÜŞME PLANLADIK"

Yuri Uşakov gazetecilere, "Büyük uluslararası etkinlikler, ikili temasların, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsat sunuyor. Doğal olarak biz böyle bir fırsatı her zaman kullanıyoruz. Bu kez de aynısı yapılacak. Şu an itibarıyla devlet başkanımız için 9 ikili görüşme planladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelecek! Tarih belli oldu 2

Uşakov’un açıklamasına göre; Putin, 31 Ağustos’ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 1 Eylül’de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Putin’in zirve kapsamındaki diğer görüşmeleri ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan liderleriyle olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan putin
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