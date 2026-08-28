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"Şeytantepe" belgeseline ilişkin MASAK’a yazı yazıldı: 31 şüphelinin para trafiği incelenecek

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazdı. 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

"Şeytantepe" belgeseline ilişkin MASAK’a yazı yazıldı: 31 şüphelinin para trafiği incelenecek
Mustafa Fidan

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazdı.

"Şeytantepe" belgeseline ilişkin MASAK’a yazı yazıldı: 31 şüphelinin para trafiği incelenecek 1

NARİN'LE İLGİLİ ÇEKİLEN 'ŞEYTANTEPE' BELGESELİ İÇİN MASAK'A YAZI

Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

"Şeytantepe" belgeseline ilişkin MASAK’a yazı yazıldı: 31 şüphelinin para trafiği incelenecek 2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın; şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

28 Ağustos 2026
28 Ağustos 2026

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Anahtar Kelimeler:
MASAK belgesel Narin Güran
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