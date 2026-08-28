Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün başlayan Keban Su ve Balık Festivali kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu bahçeinde sahne kuruldu.

FESTİVAL ALANINDAKİ LED EKRAN DEVRİLDİ

Yüzlerce vatandaş ise etkinlik için alanda toplandı. Bu sırada çıkan fırtınayla birlikte sahne yanında kurulan led ekran devrildi. Led paneller altında kalan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

FESTİVALİN İLK GÜNÜN İPTAL EDİLDİ

Öte yandan yaşanan olay nedeniyle festivalin ilk günün iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır