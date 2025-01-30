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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yorum geldi: "Yasayı çiğneyebileceklerini zannediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yorum geldi: "Yasayı çiğneyebileceklerini zannediyorlar"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.01.2025 15:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan son dönemdeki gündemle alakalı olarak Türk yargısının Türk milleti adına karar verdiğinin altını çizerek, "Yargıya kimse ayar veremez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yorum geldi: "Yasayı çiğneyebileceklerini zannediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türk yargısının sadece ve sadece Türk milleti adına karar verdiğini ifade ettiği açıklamasında, "Yargıya kimse ayar veremez. dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 1075 hakim ve savcı adayını tebrik ediyorum. Kura töreniyle hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor.

Adalet haklıyla haksızı ayırmak, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız hizmet etmektir.

GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ

Ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz. Adalet, haklı ile haksızı ayırmak, nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet kalp gibi hayati rol üstlenir. İnanç ve kültür değerlerimizde dünyanın adalet ve ölçüyle kaim olduğunu bizlere telkin ediyor. Millet olarak yalnızca güçlü zamanlarımızda değil, en derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmamış bir müktesebatın sahipleriyiz.

Hukuksuzluğu bıçak gibi atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir.

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"BİZ HUKUKU, KANUNUN ÜSTÜNDE GÖREN BİR MİLLETİZ"

Yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukuk dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset, gazetecilik yapmak istiyorlar. Temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi hak görüyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihmal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. 'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunmaz' hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır. Türkiye'de kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletimiz. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir.

Verilen her kararı kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Mücadelemizi hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama , tehdit etme yoluna asla gitmedik. Hepimiz yargının layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz.

"YARGIYA KİMSE AYAR VEREMEZ"

Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti için karar verenlere, yargıya kimse ayar veremez.

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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