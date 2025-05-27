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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi'

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Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa adımı geldi. Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımız görevlendirildi! Demokrasi envanterimize katacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün 27 Maysı darbesinin 65. yıl dönümü. 27 Mayıs darbeler zincirinin ilk halkasıdır. 27 Mayıs üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbine kanayan yaradır.

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"ÜLKEMİZİ DARBE ATMOSFERİNE CHP SOKTU"

Ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil milletin umutlarına darbe vuruldu. İhtilal meşru haktır diyen dönemin CHP'nin genel başkanıdır. Asıl darbe yeter söz milletindir diyen ruha indirilmiştir. Millete haddinizi bilin, yoksa sizin de akıbetiniz dar ağacında sallanmak olun mesajı verilmiştir.

Vesayete karşı direnen tüm aktörlerin siyasi hayatlarının bir devresinde Menderes'in akıbetiyle uyarılması tesadüfi değildir.

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27 Mayıs 1960'ta açılan parantezi 15 Temmuz'da yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık.

"10 HUKUKÇU GÖREVLENDİRİLDİ"

Darbe anayasası utancından mutlaka kurtulacağız. Yeni anayasayı aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak.

TÜRKİYE KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTI

MHP'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Şurası bir gerçek; her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır.

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TÜRKİYE BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞ YAŞAYACAK

Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler, diplomasi alanında büyük bir şahlanış yaşayacağını görebiliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, tüm kadroları aynı şekilde ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zumre veya bir kesim değil, 86 milyonun tamamı kazanacak.

BELEDİYELER BORÇ İÇİNDE

Son grup toplantısında belediyelerle ilgili ayyuka çıkan sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştık. Oldukça olumlu tepkiler aldık. Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, operasyonel güçlükler belediyelerimizin hizmet standardını aşağı çekiyor. İmar planlamalarında şeffaflığın yeterince sağlanamaması sebebiyle belediye-vatandaş arasında güven bunalımı oluşuyor. Belediyelerin borç yönetimi meselesi, üzerinde uzun uzun konuşmamız gereken bir başka sorun alanı. İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle de muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içinde.

"MİLLETİN PARASI KİMSENİN ŞAHSİ PR ARPALIĞI DEĞİLDİR"

SGK prim borçlarını gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz. Oysa SGK borçları 'Bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük. Belediye başkanlığı yaptım; nerede, İstanbul'da. Açık ve net söylüyorum. Personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz, aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı? Yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa, tavrımız yine değişmez. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir.

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"TAKLACI GÜVERCİN MİSALİ ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRMESİNİ SEYREDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup, genellikle boş konuşarak partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ne bölgeden haberi var, ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını düzeltmekten usandık, ancak o bunlara her gün yenisini eklemekten bıkmadı. Aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz. Halbuki o dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı' diye şahsıma soruyor, ben de kendilerine anlatıyorum; o da şok oluyor. Ülkesini ona buna şikayet etmesini Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Açık söylüyorum; biz CHP'nin bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden memnun değiliz."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti erdoğan
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