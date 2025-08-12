Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 5 milyar dolar! Gürcüstan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

Son dakika haberi: Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili Ankara'da! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı, liderler daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
"GÜRCİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA GELİŞECEK"
Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Gürcistan ile ilişkilerimiz daha da gelişecek. Bölgesel barışa katkı sunuyoruz.
YENİ HEDEFİ DUYURDU: "EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
- 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşvikinde kararlıyız.
