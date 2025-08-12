HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 5 milyar dolar! Gürcüstan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 5 milyar dolar! Gürcüstan Cumhurbaşkanı Ankara'da...
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili Ankara'da! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı, liderler daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

"GÜRCİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA GELİŞECEK"

Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Gürcistan ile ilişkilerimiz daha da gelişecek. Bölgesel barışa katkı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 5 milyar dolar! Gürcüstan Cumhurbaşkanı Ankara da... 1

YENİ HEDEFİ DUYURDU: "EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

  • 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşvikinde kararlıyız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem olduBelediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu
Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı! Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.