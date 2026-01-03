HABER

Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kaçak kazı yapmak suçlarından hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı tespit etti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET, KAÇAK KAZI...

Yunus polisleri yaptığı araştırmada şahsın A.F. olduğunu kaçak kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

