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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Meclis'te 467 oy gibi geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için konu haline getirmek büyük bir sorumsuzluktur" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında "Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini isteyenlere rağmen bunu başarmak zorundayız. Tüm teşkilatımızdan canla başla çalışmasını istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder" 1

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

"Türkiye Yüzyılı inşası mutlaka gerçekleşecek. Ülkemizi dünya devi yapma hedefine yaklaşacağız. Bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin barış ve adalet için öne atılması masumların kanlarından beslenenlerin işine gelmiyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. 86 milyon olarak beraber, mutlu, huzurlu aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen eğilmeden, bükülmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.

Daha kuşatıcı daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Muhalefet de bunun farkına varmalı. Birbirimize yönelik eleştirilerimiz olabilir. Bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arkasında bu vardır. 81 milyonun birliği ve kader ortaklığıdır.

"TÜRKİYE ALTIN YILLARINI KAYBEDER"

Meclis'te 467 oy gibi geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için konu haline getirmek büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz üzerinden siyaset yapmak tek kelimeyle şuursuzluktur. Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlenmeli. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında başka bir seçeneği yoktur. Vazgeçersek Türkiye altın yıllarını kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini isteyenlere rağmen bunu başarmak zorundayız. Tüm teşkilatımızdan canla başla çalışmasını istiyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan
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