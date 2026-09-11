Kamu görevlisinin o görüntüleri yeniden gündem oldu: Mermili paylaşıma soruşturma başlatıldı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Şubesi'nde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı belirtilen kamu görevlisinin masa üzerine dizdiği tabanca mermileriyle 'T.C.’ yazısını oluşturduğu görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

KAMU PERSONELİNİN MAKAM ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, Ali İhsan S.’nin mermileri kutusundan çıkarıp masa üstüne dizerek T.C. yazısını oluşturduğu anlar yer aldı.



MERMİLERLE MASANIN ÜZERİNDE YAZDI YAZDI

Masanın üzerine mermilerle 'T.C.' yazan kamu görevlisinin kısa sürede yayılan görüntülerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamasında, “Sosyal medyada gündeme gelen bir kamu görevlisinin makam odasında mermileri sıraladığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğu ve ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı dönemde işyerinde çekildiği belirlendi. Görüntüler üzerine gerçekleştirilen incelemeler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı” denildi.