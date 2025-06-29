HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, orman yangınlarına ilişkin açıklama
Begüm Özkaynak

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron: "Fransız tutukluları serbest bırakın"Macron: "Fransız tutukluları serbest bırakın"
Aşırı hız yüzünden refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralıAşırı hız yüzünden refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz orman yangınları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Uzun süredir aranıyordu! Boş arazide cansız bedenine ulaşıldı: Kahreden 'borsa' detayı

Uzun süredir aranıyordu! Boş arazide cansız bedenine ulaşıldı: Kahreden 'borsa' detayı

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

Bakan Yumaklı yangınların bilançosunu açıkladı

Bakan Yumaklı yangınların bilançosunu açıkladı

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.