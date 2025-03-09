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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Tarihi dönüşüme set çekemeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Tarihi dönüşüme set çekemeyecek

09.03.2025 16:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye açıklaması: Tarihi dönüşüme set çekemeyecek

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Suriye'de yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtti.

Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanların başarılı olamayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir. Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye, kardeşane temennimiz olduğu kadar ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Cevdet Yılmaz
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