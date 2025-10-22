HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, Düzce Belediyesine ait Mutfak Sanatları Merkezinde "Düzce İş Dünyası Buluşması" programına da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce ziyaretinde birçok kurum ve kuruluş temsilcilerinin hazır bulunduğu program kapsamında önce valiliği ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ve Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yılmaz, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde Düzce’de yatırımları bulunan ve vergi sıralamasına giren büyük şirketlerin sahipleri ile Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce de ziyaretler gerçekleştirdi 1

Burada yaptığı konuşmada hükümetin kalkınma politikalarına ilişkin önemli bilgiler aktaran Yılmaz, politikaların geliştirilmesinde önemli olan başlıklardan örnek verdiği konuşmasında iş dünyasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce de ziyaretler gerçekleştirdi 2

Düzce’ye yapılan yatırımlar ve uygulanan projeler hakkında da bilgiler veren Yılmaz, konuşmasında istihdam politikalarını destekler nitelikte girişimler yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce de ziyaretler gerçekleştirdi 3

“Düzce’de bir çok proje yürütüyoruz. Bilim Merkezi’nin açılışı yaptık, Akçakoca Demir Çelik OSB ve Çilimli OSB çalışmaları devam ediyor. Sadece bu ikisi tamamlandığında 5 bin kişilik bir istihdam ortaya çıkmış olacak. Mobilya kent projesinden bahsettim. NİSGEM’in de önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yine Konuralp Pirincine yönelik çalışmalar sürüyor. Yükselen Marka Kadın Emeği Merkezi yine çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kalkınma hamlesini başlattık, yeni teşvik sistemimizi ilan ettik. Düzce’de de bu konuda 4 farklı başlıkta girişimler yapılıyor. Bunlar tamamlandıkça yeni başlıklar açılacaktır. Şehirlerimizin uzmanlaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce de ziyaretler gerçekleştirdi 4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarının ardından iş dünyası temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce de ziyaretler gerçekleştirdi 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖSYM'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir veri sızıntısı yok"ÖSYM'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir veri sızıntısı yok"
Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacakUkrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak

Anahtar Kelimeler:
Düzce Cevdet Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.