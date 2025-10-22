Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce ziyaretinde birçok kurum ve kuruluş temsilcilerinin hazır bulunduğu program kapsamında önce valiliği ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ve Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yılmaz, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde Düzce’de yatırımları bulunan ve vergi sıralamasına giren büyük şirketlerin sahipleri ile Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada hükümetin kalkınma politikalarına ilişkin önemli bilgiler aktaran Yılmaz, politikaların geliştirilmesinde önemli olan başlıklardan örnek verdiği konuşmasında iş dünyasının önemini vurguladı.

Düzce’ye yapılan yatırımlar ve uygulanan projeler hakkında da bilgiler veren Yılmaz, konuşmasında istihdam politikalarını destekler nitelikte girişimler yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Düzce’de bir çok proje yürütüyoruz. Bilim Merkezi’nin açılışı yaptık, Akçakoca Demir Çelik OSB ve Çilimli OSB çalışmaları devam ediyor. Sadece bu ikisi tamamlandığında 5 bin kişilik bir istihdam ortaya çıkmış olacak. Mobilya kent projesinden bahsettim. NİSGEM’in de önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yine Konuralp Pirincine yönelik çalışmalar sürüyor. Yükselen Marka Kadın Emeği Merkezi yine çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kalkınma hamlesini başlattık, yeni teşvik sistemimizi ilan ettik. Düzce’de de bu konuda 4 farklı başlıkta girişimler yapılıyor. Bunlar tamamlandıkça yeni başlıklar açılacaktır. Şehirlerimizin uzmanlaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarının ardından iş dünyası temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti.

