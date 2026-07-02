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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'da Hamaney’in cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi temsilen eski İran Dini lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'da Hamaney’in cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için baş sağlığı dileklerini iletecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran da Hamaney’in cenaze törenine katılacak 1

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ HAMANEY'İN CENAZESİNE KATILACAK

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

02 Temmuz 2026
02 Temmuz 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Cevdet Yılmaz Ali Hamaney
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