HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Uluslararası boyutta önemli bir operasyon'

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütlerine yönelik uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendiğini belirtti. İş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle yağma olaylarına karışan suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişiye ulaşıldı. İşte tüm detaylar!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Uluslararası boyutta önemli bir operasyon'
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan Ö.A.K.'nın Bakü’de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI BOYUTTA ÖNEMLİ BİR OPERASYON"

Bakanlıktan yapılan son paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Uluslararası boyutta önemli bir operasyon 1

"Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Hakkında “Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü’de yakalanarak ülkemize getirildi.

Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Azerbaycan Polisine teşekkür ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdüKöpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdü
Marmaris'te korkutan orman yangınıMarmaris'te korkutan orman yangını

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.