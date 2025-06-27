'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu tahliye edildi!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu hakkında tahliye kararı verildi.

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Saldıroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.

Saldıroğlu’na, 14 ve 24 Mart 2025 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle, TCK 299 kapsamında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yöneltildi. Adalet Bakanlığı’nın yargılama izniyle hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu.

İddianamede, Saldıroğlu’nun hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler Cumhurbaşkanı'na hakaret niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, bu ifadelerin alenen ve zincirleme şekilde işlendiğini savunarak cezalandırılmasını talep etmişti.