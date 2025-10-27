HABER

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi nedir, hangi görevleri yürütür?

Türkiye, 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile yönetilmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumun ardından kabul edilen bu sistem güçler ayrılığına dayalı bir başkanlık tipi olarak varlığını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir.

Ferhan Petek

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan 8'inci maddeye göre yürütme yetkisi görevi, Anayasa'ya ve mevcut kanunlara uygun olarak Cumhurbaşkanı'nda bulunmaktadır. 2017 yılındaki referandum ile birlikte kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, hem fiziksel hem de dijital olarak çeşitli yenilikleri de beraberinde getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiş olmasından sonraki süreçte ortaya çıkmış olan bir kurumdur. Bu kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin uygulamaya geçmesinden sonra yayınlanan 1 numaraları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş bir sistemdir.

Dijital Dönüşüm Ofisi çeşitli görevleri yürüterek, kamu kurum ve kuruluşlarının sanal ortama geçirilmesini, açık kaynak kodlu yazılımları, siber güvenlik önlemlerini, yapay zeka uygulamalarını, dijital stratejileri ve genel anlamda kamu dijitalleşme planı kapsamında yapılan tüm gelişmeleri ve uygulamaları kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Buna göre ofis, dijital dönüşüm stratejilerini belirlerken ve bu stratejileri uygularken Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm Cumhurbaşkanlığı birimleri ile de direkt olarak bağlantılı çalışmaktadır. Tüm birimlerle koordine olarak görev yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yaptığı çalışmaların raporlarını da direkt olarak Cumhurbaşkanı'na iletmekle yükümlüdür. Bu birim kapsamında şu alt birimler ve organizasyonlar görev yapar:

  • Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı
  • Dijital Dönüşüm ve e-Devlet Dairesi Başkanlığı
  • Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
  • Yerli ve Milli Teknolojiler Dairesi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hangi görevleri yürütür?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan dijital dönüşüm süreçlerini koordine etme ve yönlendirme hedefleri ile kurulmuş olan bir devlet kurumu olarak tanımlanmaktadır. Bu kuruluşun temel görevleri bulunmaktadır. Temel görevlerin başında kamu kuruluşlarının sanal süreçleri yer almaktadır. 2017 yılında etkin hale gelen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin bir parçası olarak hayata geçirilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kamu kuruluşlarının sanal dönüşüm süreçlerini hızlandırabilmek
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek
  • Mevcut teknolojileri kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerindeki kaliteyi arttırabilmek
  • Siber güvenlik için çeşitli stratejiler belirleyerek önlemler almak
  • Alınan güvenlik önlemlerini uygulamak
  • Türkiye’nin sanal ekonomisini güçlendirebilmek
  • Türkiye’nin dijitalleşme vizyonunu belirlemek ve bu doğrultuda çeşitli stratejiler belirlemek
  • Belirlenen stratejileri uygulamak
  • Dijital becerileri ve kullanımları yaygınlaştırmak
  • Kurumlar arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlamak
  • Dijital dönüşüm projelerini etkin bir biçimde hayata geçirmek ve hayata geçirilmesini sağlamak

Mart 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 183 sayılı Kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Dijital Dönüşüm Ofisi kapatıldı.

177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de düzenleme yapılarak, Kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığının görev alanına, kamunun dijital dönüşümüne ve kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek ve bu alanlarda kurumlar arası işbirliğini artırmak gibi görevler de eklendi.

