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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan boykot çağrıları için açıklama!

03.04.2025 00:15
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan boykot çağrıları için açıklama!

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde, milli ve yerli sermayeye yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde "boykot" girişimlerinin, milletin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldığını vurguladı.

Bu kirli kampanyanın, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef aldığını, doğrudan üretime, istihdama ve toplumsal huzura kastettiğini belirten Altun, CHP'nin uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkanlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalıştığını ifade etti.

Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla "hayatı durdurma" gibi sorumsuz bir söylemin gündeme taşındığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, 'Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor, biz sadece destekliyoruz' şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz. Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta, onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin 'hayatını durdurmak' isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir."

Altun, toplumun, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket edip, yerli ve milli firmalara sahip çıktığının, üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam ettiğinin altını çizerek, "Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha 'yok hükmündesiniz' demiştir. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye'ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Fahrettin Altun
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