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Kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 4 sanık hakim karşısında

Zonguldak'ta 18 yıl önce ortadan kaybolan ve kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada 4 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar tahliyelerini talep ederken, cumhuriyet savcısı sanıkların tutuklulukları ile adli kontrol hükümlerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 4 sanık hakim karşısında

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve İ.E. ile taraflar ile taraf avukatları katıldı.

Kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz ın ölümüne ilişkin 4 sanık hakim karşısında 1

KEMİKLERİ BARAJDA BULUNAN AHMET YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DURUŞMA

Mahkemeye tutuklu sanık E.İ. ile Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile tanıklar E.İ. ve M.D. ise SEGBİS ile katıldı. Tutuklu sanık K.A., ilk duruşmada savunma yapmadı. Tanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bir görüşme olmadığını, öldürme olayı ile ilgili bir şey duymadığını söyledi.

Kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz ın ölümüne ilişkin 4 sanık hakim karşısında 2

4 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Diğer tanıklar da Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bilgilerinin olmadığını öne sürdü. Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ise, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz ın ölümüne ilişkin 4 sanık hakim karşısında 3

Sanıklar tahliyelerini talep ederken, cumhuriyet savcısı sanıkların tutuklulukları ile adli kontrol hükümlerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak mahkeme
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