Mersin'den acı haber: Denize giren 3 gençten biri hayatını kaybetti

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Karaağaç (20), C.K. (15) ve I.K. (17) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gençlerin çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, yardım etmek için denize girdi.

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Vatandaşlar tarafından C.K. ve I.K. sudan çıkarılarak kurtarılırken, Emre Karaağaç suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZE GİREN 3 GENÇTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada Karaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaağaç'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır