HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Stratcom Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Stratcom Zirvesi'ne ilişkin "Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, Stratcom Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet yetkilileri, diplomatlar ve uzmanların İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amaçlarının, stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Duran, "Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katılımıyla "uluslararası düzenin geleceği, liderlik diplomasisi, ara buluculuk ve stratejik iletişimin rolü"nün ele alınacağını aktardı.

Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacaklarını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Stratcom Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.