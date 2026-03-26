HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir ikamete giren şahıs içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

ÇELİK KASAYI ÇALDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın B.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli B.T., 25 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise çalınan ziynet eşyaları ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı 1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.