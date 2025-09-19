Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Duran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Burhanettin Duran, ajansın standında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bir araya geldi.

Duran, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in teknolojinin olimpiyatı olduğunu belirterek, "Baktığımızda 64 branşta birçok alanda teknolojinin Türkiye, bölgemiz ve sonra da insanlık için ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu, genç kardeşlerimiz için çok önemli çünkü hem kendine özgüveni artırıyor hem de yeni şeyler ortaya koyma imkanı veriyor." diye konuştu.

TEKNOFEST'in önemli bir ekosistem oluşturduğuna dikkati çeken Duran, şöyle devam etti:

"Bu ekosistem insanlığın geleceği için çok faydalı bir noktaya gelmiş durumda. Bugün yüz binlerce insanın teknoloji üretmeye çalıştığı bir döneme geldik. Ben baktığımda, aslında sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya buradan bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Türk toplumu için gençlere kadar ulaşan bir teknoloji devrimi gerçekleşiyor. Baktığınızda savunma sanayinden tarıma kadar uzanan çok geniş bir alan var. Tabii ki dünya açısından da Türkiye'de neler yapıldığını, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, Türkiye'de son 23-24 yılda ne gibi büyük reformlar ve devrimler gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ben bu anlamda TEKNOFEST'i düzenleyen ve ona katkıda bulunan herkese, bütün paydaşlarına ve gençlerimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST'in yayılarak devam edeceğini dile getirdi.

Bu festivalin çok önemli bir yumuşak güç olduğunun altını çizen Duran, şunları kaydetti:

"Sadece silahınızla, sadece dış politikadaki konuşmalarınızla ya da hamlelerinizle değil, aynı zamanda teknoloji üretmede ve bunu topluma yaymada gösterdiğiniz başarıyla da tüm dünyada takip ediliyorsunuz. Ben şunu çok iyi biliyorum: TEKNOFEST sadece bizim komşularımız ya da bölgemizden değil, tüm dünyadan takip edilen çok önemli bir festival oldu, bir olimpiyat oldu. Daha nice başarılar göstereceğine eminim. İnşallah bunun birçok alanda yayılarak devam etmesini ve etrafımıza da fayda sağlayacak şekilde yepyeni ürünlerle, icatlarla gelecek yeni kuşakların bu sistemde yetişmesini bekliyoruz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır