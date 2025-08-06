Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu Next Sosyal’de biz de varız. Yerli ve millî sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu Next Sosyal’de biz de varız. 🇹🇷 🚀— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 6, 2025
Yerli ve millî sosyal medya platformumuzdan bizi (https://t.co/TQkT8GF5Fa) takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/3odsA3h85q
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