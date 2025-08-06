Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE'NİN SOSYAL PLATFORMU NEXT SOSYAL’DE BİZ DE VARIZ"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu Next Sosyal’de biz de varız. Yerli ve millî sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz."