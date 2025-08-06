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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NeXT Sosyal'e katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE'NİN SOSYAL PLATFORMU NEXT SOSYAL’DE BİZ DE VARIZ"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu Next Sosyal’de biz de varız. Yerli ve millî sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz."

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İletişim Başkanlığı cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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