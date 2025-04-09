Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türk-Alman Medya Forumu düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türk-Alman Medya Forumu" kapsamında "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumu yapıldı.

Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın moderatörlüğündeki "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumunda, Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Hürriyet Gazetesi Avrupa Koordinatörü Ahmet Külahçı, Stern Dergisi Diplomasi Muhabiri Steffen Gassel ve TV Berlin Genel Yayın Yönetmeni Dursun Yiğit konuşmacı olarak yer aldı.

Eski Büyükelçi Cuntz, 2024'te Türkiye-Almanya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünün kutlandığını ve iki halk arasında 300 yıllık bir ilişkinin olduğunu belirterek, Türkçe, "Türkiye, Almanya için çok önemlidir. Ve Almanya da umarım Türkiye için önemlidir." dedi.

Almanya'da "Türkheim", "Obertürkheim" isimlerinde bölgelerin olduğunu dile getiren Cuntz, Türkiye ile Almanya arasında tarihi bağların olduğunu söyledi.

Cuntz, "Türkiye, Atatürk önderliğinde güçlü bir cumhuriyet kurmayı başardı." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikada Tahıl Koridoru dahil önemli işler başardığını vurgulayan Cuntz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkes sağlanması konusunda Türkiye'nin önemli bir yere sahip olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Diplomasi Muhabiri Gassel de Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecindeki rolünün önemli olduğunu ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak "takdir edilecek" bir ortak olduğunun çok fazla bilinmediğini kaydetti.

Gassel, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli komşularından biri olduğunu ifade ederek, çok sayıda Türk'ün Almanya'da yaşadığının altını çizdi.

"DEZENFORMASYON ÇAĞINDA MEDYANIN SORUMLULUĞU"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Dezenformasyon Çağında Medyanın Sorumluluğu" başlıklı oturuma da siyasi analist ve gazeteci Klaus Jürgens, Shiftdelete.net Kurucusu Hakkı Alkan, Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin ve NRW Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayrettin Özcan konuşmacı olarak katıldı.

Klaus, Alman basınında Türkiye aleyhinde dezenformasyon içeren bazı haberlerin yer aldığı bir sunum yaptı.

Dezenformasyon örneğini teşkil eden haberlerin kendisini "öfkelendirdiğini" dile getiren Klaus, bazı gazetecilerin halen bunları tam olarak anlayamadığını söyledi.

Klaus, söz konusu haberlerde Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizildiğine ve yapay zekadan faydalanılarak dezenformasyon üretildiğine vurgu yaptı.

Bir örnek olarak ChatGPT'den Türkiye-ABD ilişkileri hakkında bir yazı istediğini belirten Klaus, Türkiye hakkındaki ifadelerin olumsuz olmasının dikkatini çektiğini aktardı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır