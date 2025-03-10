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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2025 18:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, enflasyonla mücadele, Suriye ve Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyordu. 2 saat 20 dakika süren toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ramazan ayı orucuyla, mukabelesiyle her akşam muhabbet sofrasına dönüşen bereket mevsimidir. Paylaşmanın zirvesine erdiğimiz müstesna zamandır.

İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları boş durmuyor. Bunun son örneğine Suriye'de şahit olmaya başladık. Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı en güçlü biçimde lanetliyoruz.

"BİZ KİMSENİN KÖKENİYLE, DİNİYLE, İNANCIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Suriye'deki olaylar büyük oranda kontrol alınmış durumda. Suriye'deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara şunu tekrar hatırlatıyorum; Biz hiç kimsenin kökeniyle,diniyle, inancıyla ilgilenmiyoruz. Hangi mezhebe mensup olursa olsun kimseye de farklı gözle bakmıyoruz. Ya dinde kardeşimiz ya yaradılışta eşitimiz diyoruz.

Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez. Suriye'de mühendisliğe izin veremeyiz. İç cephemize gedik açılmasına da eyvallah diyemeyiz.

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