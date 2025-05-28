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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine ise İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Karara göre 128 ile vali yardımcısı, 224 ilçeye ise kaymakam ataması gerçekleştirildi. Ayrıca İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Hukuk Müşavirliklerine 6 ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliklerine 21 yeni isim atandı.

BAKANLIK VE BAŞKANLIKLARDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

İçişleri Bakanlığında ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensin Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Zafer Öz getirildi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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