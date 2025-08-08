HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığı'na, Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Osman Ekinci atandı.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu atandı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Münir Özkul'un eşinden acı haber...Münir Özkul'un eşinden acı haber...
'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama atama kararları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.