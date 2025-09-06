HABER

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine İlhami Giray Şahin atandı. Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan atandı. Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Ali Güvey, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Süleyman Bademler atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ise Uğur Korkmaz atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı. Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Altan Özmen, Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Dursun Duyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin ve Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ ATAMALAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde görev alan 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, 2’inci Bölge Müdürü Cengiz Yıldırım, 3’üncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, 7’inci Bölge Müdürü Murat Çalık, 8’inci Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, 19’uncu Bölge Müdürü Yücel Serdar, 16’ncı Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve 22’nci Bölge Müdürü İsmail Ertürk görevden alındı. Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Akkul, 3’üncü Bölge Müdürlüğüne, 4’üncü Bölge Müdürü Adnan Cevher, 8’inci Bölge Müdürlüğüne Mustafa Arslan, 2’nci Bölge Müdürlüğüne Hasan Uzun, 1’inci Bölge Müdürlüğüne Hakan Bilgen, 4’üncü Bölge Müdürlüğüne Tonguç Genç, 7’inci Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taner, 10’uncu Bölge Müdürlüğüne Erdinç Eren, 19’uncu Bölge Müdürlüğüne Fatih Demir, 16’ıncı Bölge Müdürlüğüne Muhammed Afşin Altınöz, 22’nci Bölge Müdürlüğüne Ekrem Ersan Koçkar, 14’üncü Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Akdemir atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Bilginur Maraş Çankaya atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Rıza Akın atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan görevden alındı. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ömer Faruk Karyağdı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına Ahmet Suad Toprak, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcılığına ise Tolgahan Köken atandı. Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişleri İsmet Özkan, Muhammet Tursun ve Mustafa Bilek Ticaret Başmüfettişliğine atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Köse atandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Selim Karahasanoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mehmet Emin Okur atandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

