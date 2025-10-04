HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı. Başkanlıkta Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler ve Ahmet İshak Demir atandı. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan, 1’inci Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Coşkun ve İstanbul İl Müftülüğüne Emrullah Tuncel atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

Ayrıca karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak; Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak ise Dr. Fatih Mehmet Aydın ve Tahir Tural atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de 1

Karara göre Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına Vergi Müfettişleri Ali Onay, Fatih Demirkıran ve İbrahim Ayyıldız, Vergi Başmüfettişliğine yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur Şanlı, Antalya Bölge Liman Başkanlığına ise Mustafa Ergüven atandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldıMünih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı
Televizyon yüklü tır alev topuna döndüTelevizyon yüklü tır alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.