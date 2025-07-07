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Cumhuriyet'e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Daha önceden FETÖ liderine methiyeler düzerek paylaşımları ortaya çıkan eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, skandal bir ifadede bulunmuştu. Cumhuriyet'i hedef alan Çamlı, 1923 tarihi için 'Kanlı Darbe' ifadesini kullanması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir" dedi.

Cumhuriyet'e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yine skandal bir olayın altına imzasını attı. Daha önceden "Yeliz Adaley" isimli Twitter hesabından Meclis'teki Genel Kurul'dan canlı yayın yaptığı ortaya çıkan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü paylaşımlarla Türkiye'nin gündemine oturan Çamlı, bu sefer de 1923'e 'Kanlı darbe' dedi. Tepki çeken ifadelere AK Parti cephesinden de ilk tepki geldi.

Cumhuriyet e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" 1

SKANDAL PAYLAŞIM!

1923’e "Kanlı Darbe" dediği paylaşımında Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" 2

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"

Cumhuriyet e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" 3

Çamlı, bununla da yetinmeyip "Kanlı Darbe" dediği paylaşımını Instagram’dan reklam vererek paylaştı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN YANIT: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Çamlı'nın tepki çeken paylaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir.

Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir.

Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir.

Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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