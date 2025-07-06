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Cumhuriyet'i hedef aldı, tepki çekti! Eski AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan 'hesaplaşma' paylaşımı

Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhuriyet'i hedef aldı. "Hesaplaşmadan" bahseden Çamlı, "Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır" dedi.

Cumhuriyet'i hedef aldı, tepki çekti! Eski AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan 'hesaplaşma' paylaşımı

TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul’dan “@yelizadeley – Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yaptığı ortaya çıkan eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyet'i hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet i hedef aldı, tepki çekti! Eski AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı dan hesaplaşma paylaşımı 1


Çamlı anket açtığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"

Cumhuriyet i hedef aldı, tepki çekti! Eski AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı dan hesaplaşma paylaşımı 2

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çamlı'nın paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Çamlı Cumhuriyet ak parti
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