Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilmişti! Tarihi okul, çıkan yangında küle döndü

Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. 2 katlı ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır