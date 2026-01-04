HABER

Cüneyt Özdemir'in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında yaşama veda etti. Özdemir, bugün Çorum'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cüneyt Özdemir'in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 3 aydır tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cüneyt Özdemir in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi 1

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazı sonrası Çorum Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamiyet Özdemir, Hıdırlık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cüneyt Özdemir in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi 2

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cüneyt Özdemir, babası Ahmet Özdemir, yakınları ve bazı basın kuruluşlarından meslektaşları katıldı.

Cüneyt Özdemir in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi 3

Cüneyt Özdemir in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi 4

Cüneyt Özdemir in acı günü: Hayatını kaybeden annesi toprağa verildi 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

