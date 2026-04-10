Cüneyt Özdemir'in Özgür Özel yorumu Fatih Altaylı'yı kızdırdı

Gazeteci Fatih Altaylı meslektaşı Cüneyt Özdemir'in CHP lideri Özgür Özel'le ilgili tespitine tepki göstererek "ilk 5'e girecek kadar büyük bir haksızlık" dedi.

Devrim Karadağ

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP lideri Özgür Özel arasında herhangi bir fark olmadığı iddiası polemik konusu oldu.

Muhalefetin yapısal değişimden ziyade benzer söylemler üzerinden devam ettiğini söyleyen Özdemir, muhalefetin yeni bir siyaset tarzına ihtiyaç olduğu görüşünde.

Özdemir, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark var mı? İnanın yok. Al Özel’i otobüsün üstünden, koy Kılıçdaroğlu’nu, o da aynı şekilde yapar.”

FATİH ALTAYLI'DAN CÜNEYT ÖZDEMİR'E TEPKİ

Cüneyt Özdemir’in bu sözlerine gazeteci Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Özdemir'i “Çok ciddi bir haksızlığa imza atmakla” suçladı ve bu değerlendirmeyi bir siyasetçiye yapılmış en büyük haksızlıklardan biri olarak nitelendirdi.

Altaylı, şu ifadelerle Özgür Özel’i savundu:

“Cüneyt Özdemir çok ciddi bir haksızlığa imza attı ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında hiçbir fark olmadığını yazdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel’den ara seçim resti! Mersin'deki operasyona 'bankamatik personel' tepkisi Özgür Özel’den ara seçim resti! Mersin'deki operasyona 'bankamatik personel' tepkisi

"BÜYÜK HAKSIZLIK"

Bu bence bir siyasetçiye yapılmış en büyük haksızlıklar sıralamasında ilk beşe girecek kadar büyük bir haksızlık.

Aralarında her şeyden önce çok ciddi bir çalışkanlık farkı var. Özgür Özel, benim gördüğüm en çalışkan CHP genel başkanı. Bülent Ecevit’ten bile çalışkan.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemlik’te özel kreşte skandal: 2,5 yaşındaki çocuk darp edildiGemlik’te özel kreşte skandal: 2,5 yaşındaki çocuk darp edildi
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyonunun detayları belli oldu! Üst düzey isimler de dosyadaMersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyonunun detayları belli oldu! Üst düzey isimler de dosyada

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

