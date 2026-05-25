HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu’dan Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdi. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 151'e, yaralı sayısının ise 9 bin 571'e yükseldiği ifade edildi.

Netanyahu’dan Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı

İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları artırması talimatını verdi. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, "Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600’den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim" dedi.

Netanyahu’dan Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatı 1

NETANYAHU'DAN SALDIRI TALİMATI

Lübnan’a yönelik saldırıların devam edeceğini yineleyen Netanyahu, "Onlara vuracağız. Bize insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar ve bu konuda çalışan özel bir ekibimiz var. Bunu da çözeceğiz. Ancak şu anda bizden istenen şey, saldırıları yoğunlaştırmak, gücü artırmak. Onlara kararlı bir şekilde vuracağız" dedi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 151'e, yaralı sayısının ise 9 bin 571'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ve İran anlaştı mı?ABD ve İran anlaştı mı?
250 yıllık tarihi konak çıkan yangında hasar gördü250 yıllık tarihi konak çıkan yangında hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu’nun A takımında ilk çatlak

Kılıçdaroğlu’nun A takımında ilk çatlak

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.