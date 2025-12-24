Cüneyt Özdemir o meslek grubunu hedef aldı: 'Ne halt yediklerini biliyoruz'

Türkiye'nin yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturması daha sonra genişledi ve detayları içinde fuhuş ve fuhşa teşvik suçlamaları da yer aldı. Bu isimler içinde Influncerlar dikkat çekti. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Influencerların gelir kaynakları da tartışma konusu olmuştu.

Gözaltına alınanlardan Cihan Şensözlü'nün bir gazetede yazarlık yapması ise ayrı bir tartışmaya sebep oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de bu konuda sert bir çıkış yaptı.

Cüneyt Özdemir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Yazdığına baksan yazı değil. Anlattığı bir şey desen bir şey değil. Ne iş yapıyorsun? Influencerım. Bir hayat yaşıyorlar, görkemli hayatlar. Ben yaşamıyorum öyle bir hayat.

"NE HALT YEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

35 yıldır gazetecilik yapıyorum; Dur bu hafta Dubai'deyim, dur özel bir jete bineyim de bilmem nereye gideyim demiyorum. Bunlar böyle hayatlar yaşıyor. Bu Influencerlar ortada dolaşıyorlar. Pek çoğunun ne halt yediğini hepimiz biliyoruz. Bugün savcılık el koydu. Ben gazeteci olarak biliyorum. Bunlara reklam verenler biliyor. Bunları koluna takıp, uçaklarına alıp gezdirenler biliyor ne iş yaptıklarını. Herkes biliyordu bu güne kadar. Bu sosyal medyanın sırrı gibi bir şeydi. Ama ne oldu? Reklam verdiler mi, verdiler. Organizasyon yaptılar mı, yaptılar. Ne zamana kadar, bu güne kadar.