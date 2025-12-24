HABER

Cüneyt Özdemir o meslek grubunu hedef aldı: 'Ne halt yediklerini biliyoruz'

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda bazı sosyal medya ünlüleri de gözaltına alınmıştı. Üstelik içlerinde gazetede yazı yazanlar olduğu tespit edilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir bu duruma tepki gösterdi ve Influencerların yaşadığı hayata dikkat çekti. '35 yıldır gazeteciyim, ben öyle yaşamıyorum' diyen Özdemir, "Pek çoğunun ne halt yediğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Türkiye'nin yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturması daha sonra genişledi ve detayları içinde fuhuş ve fuhşa teşvik suçlamaları da yer aldı. Bu isimler içinde Influncerlar dikkat çekti. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Influencerların gelir kaynakları da tartışma konusu olmuştu.

Cüneyt Özdemir o meslek grubunu hedef aldı: Ne halt yediklerini biliyoruz 1

Gözaltına alınanlardan Cihan Şensözlü'nün bir gazetede yazarlık yapması ise ayrı bir tartışmaya sebep oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de bu konuda sert bir çıkış yaptı.

Cüneyt Özdemir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Yazdığına baksan yazı değil. Anlattığı bir şey desen bir şey değil. Ne iş yapıyorsun? Influencerım. Bir hayat yaşıyorlar, görkemli hayatlar. Ben yaşamıyorum öyle bir hayat.

Cüneyt Özdemir o meslek grubunu hedef aldı: Ne halt yediklerini biliyoruz 2

"NE HALT YEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

35 yıldır gazetecilik yapıyorum; Dur bu hafta Dubai'deyim, dur özel bir jete bineyim de bilmem nereye gideyim demiyorum. Bunlar böyle hayatlar yaşıyor. Bu Influencerlar ortada dolaşıyorlar. Pek çoğunun ne halt yediğini hepimiz biliyoruz. Bugün savcılık el koydu. Ben gazeteci olarak biliyorum. Bunlara reklam verenler biliyor. Bunları koluna takıp, uçaklarına alıp gezdirenler biliyor ne iş yaptıklarını. Herkes biliyordu bu güne kadar. Bu sosyal medyanın sırrı gibi bir şeydi. Ama ne oldu? Reklam verdiler mi, verdiler. Organizasyon yaptılar mı, yaptılar. Ne zamana kadar, bu güne kadar.

Cüneyt Özdemir o meslek grubunu hedef aldı: Ne halt yediklerini biliyoruz 3

