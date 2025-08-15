D-100'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları'na ait 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi mevkiinde Ferhat Ç. kontrolündeki 54 KV 906 plakalı otomobil ile Muhammet B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü Ferhat Ç. araçta sıkıştı.

YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç, C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. isimli 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Düzce istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden açılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

