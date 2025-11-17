D-100’de tırın önüne kattığı araç hasar aldı

Kaza, D-100 kara yolunda Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Menekşe A. idaresindeki 42 Y 7386 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Ramazan S. yönetimindeki 42 AKZ 644 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın önüne katılan araç, yolda spin attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araç ağır hasar aldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum