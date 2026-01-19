Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı arttı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 33 saat süren zorlu çalışmalarının ardından sönen yangında arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 12 kişinin daha cansız bedene ulaştı. Cesetlerin çıkarılmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, binanın ilk katındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların ikinci katta başladığını duyurdu.

Olay yerini ziyaret eden Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, 18 cesedin kimlik tespitinin yapıldığını ve 65 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ederken üçüncü katta yangının yeniden başladığını doğruladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır