MHP'li Sadir Durmaz duyurdu! O isim partiden ihraç edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Burdur’un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Durmaz, açıklamasında "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.." ifadelerini kullandı.
Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur— Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) January 19, 2026
Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım..
Okuyucu Yorumları 0 yorum