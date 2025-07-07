HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dağ keçileri köye indi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri köye indi.

Dağ keçileri köye indi
Çiğdem Sevinç

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri köye indi. Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı. O anlar havadan görüntülendi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü yakınlarındaki dağlık alana giden çoban, sürüsünü otlattığı sırada 2 dağ keçisini fark etti. Keçilerin sürüye katılmak için köye indiğini görünce dron ile çekti. Önce mağaraya sığınan keçiler, daha sonra çoban sürüsünün içine daldı. İlginç görüntüleri dron ile kayıt altına alan çoban sosyal medyada paylaştı.

Dağ keçileri köye indi 1

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecekMİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecek
Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.