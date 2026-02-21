Dağıtılan 2 bin meyve fidesi toprakta hayat bulacak

HABER

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincini aşılamak gayesiyle vatandaşlara 2 bin adet meyve fidesi dağıttı. Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gazi Süleymanpaşa Camii bahçesinde kurulan stantta, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırmaya katkı sağlanması adına fidan dağıtımı yaptı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincini aşılamak gayesiyle vatandaşlara 2 bin adet meyve fidesi dağıttı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gazi Süleymanpaşa Camii bahçesinde kurulan stantta, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırmaya katkı sağlanması adına fidan dağıtımı yaptı.

Yoğun ilgi gösteren vatandaşlara fidanlar, müdürlük personeli tarafından tek tek teslim edildi.

Orman muhafaza memurları ve görevli personel, hem fidan dağıtımı yaptı hem de vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Dağıtılan meyve fidanlarının Akyazı’daki bahçelere ve topraklara hayat verecek.

Kaynak: İHA

