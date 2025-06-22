HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dağyenice’de 25 dönüm küle döndü

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde anız yakmaktan kaynaklanan yangın sebebiyle 25 dönümlük alan küle döndü.Nilüfer’de Dağyenice Mahallesi’nde anız yakmaktan kaynaklı bir yangın çıktı.

Dağyenice’de 25 dönüm küle döndü
Çiğdem Sevinç

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde anız yakmaktan kaynaklanan yangın sebebiyle 25 dönümlük alan küle döndü.

Nilüfer’de Dağyenice Mahallesi’nde anız yakmaktan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 25 dönümlük alanda meydana gelen yangına, Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, koordineli çalışma ile alevin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Başarıyla tamamlanan yangın söndürme çalışmalarında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevlenmemesi için gerekli tedbirleri de aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentte düşen elektrik direği yangına sebep olduBaşkentte düşen elektrik direği yangına sebep oldu
İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar çevre ilçelerden de görüldüİstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar çevre ilçelerden de görüldü

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.