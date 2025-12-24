HABER

Daha 7,5 aylık: Annesi yapmış! 'Merdivenden düştü' denilmişti: Sevgilisiyle beraber darp etmişler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesi G.B. tarafından ‘Merdivenden düştü’ denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık U.C.S.'nin darbedildiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri belirlenen G.B. ile sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

